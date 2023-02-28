Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Depremlerden etkilenen) Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Depremlerden etkilenen) Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Depremlerden etkilenen) Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor."
Kaynak: AA / Politika