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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Depremlerden etkilenen) Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Depremlerden etkilenen) Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Depremlerden etkilenen) Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Depremlerden etkilenen) Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor."

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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