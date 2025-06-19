Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dır"
KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde konut teslim töreninde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika