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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin 75'inci gününde 105 binin üzerinde kalıcı konutun yapım sürecine start verdik"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin 75'inci gününde 105 binin üzerinde kalıcı konutun yapım sürecine start verdik" "Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın" "Deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz, burada yaptığımız adeta yeni şehirler kurmaktır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin 75'inci gününde 105 binin üzerinde kalıcı konutun yapım sürecine start verdik"

"Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın"

"Deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz, burada yaptığımız adeta yeni şehirler kurmaktır"

KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kent ziyareti ve depremzede vatandaşlarla bayramlaşma programında yaptığı açıklamada, "Depremin 75'inci gününde 105 binin üzerinde kalıcı konutun yapım sürecine start verdik. Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz, burada yaptığımız adeta yeni şehirler kurmaktır" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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