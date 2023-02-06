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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklamalarda bulundu

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkenin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Politika

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