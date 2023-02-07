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Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde hayatını kaybeden Milletvekili Taş'ın ailesine taziyelerini iletti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde hayatını kaybeden Milletvekili Taş'ın ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Dün meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ili etkilerken, çok sayıda binanın yıkıldığı illerden biri de Adıyaman olmuştu. Adıyaman'da yaşanan felakette AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da göçük altında kaldığı tespit edilmişti. Tüm çabalara rağmen Taş'ın deprem sonrası meydana gelen göçükte hayatını kaybettiği belirlendi. Bu acılı haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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