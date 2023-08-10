Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacağız. Böylece her şehrimize asırlar boyu yaşayacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacağız. Böylece her şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız."