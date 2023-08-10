Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacağız. Böylece her şehrimize asırlar boyu yaşayacak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacağız. Böylece her şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacağız. Böylece her şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika