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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Deprem konutları) Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin."

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Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Deprem Politika Haberler

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