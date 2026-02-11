Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Köy evlerinde maliyetten yüzde 50 indirim yapacağız.Ödeme 18 yıl, 8 bin 100 lira taksitle olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Köy evlerinde maliyetten yüzde 50 indirim yapacağız.Ödeme 18 yıl, 8 bin 100 lira taksitle olacak.İsteyen 448 bin liradan peşin alabilecek"
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika