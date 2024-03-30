Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u depreme daha hazır hale getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem kapımızı çalmadan tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzu depreme daha hazır hale getireceğiz." - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem kapımızı çalmadan tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzu depreme daha hazır hale getireceğiz." - İSTANBUL
İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
Hollanda'da rehine krizi! Saldırgan saatler sonra yakalandı, tüm rehineler serbest kaldı
Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı
Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi! 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları