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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projemize kısa sürede yapılan başvuru 160 bini aşmıştır."

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projemize kısa sürede yapılan başvuru 160 bini aşmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projemize kısa sürede yapılan başvuru 160 bini aşmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Deprem Politika Haberler

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