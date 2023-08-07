Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projemize kısa sürede yapılan başvuru 160 bini aşmıştır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projemize kısa sürede yapılan başvuru 160 bini aşmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projemize kısa sürede yapılan başvuru 160 bini aşmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika