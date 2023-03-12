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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesine sel olup aktık. Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Deprem bölgesine sel olup aktık. Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesine sel olup aktık. Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi" "Binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik" "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız" "Hatay'da 183 bin konut, 15 bin köyevi yapmayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesine sel olup aktık. Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi"

"Binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik"

" Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız"

"Hatay'da 183 bin konut, 15 bin köyevi yapmayı planlıyoruz. Bölge genelinde inşa edeceğimiz mesken ve köyevi sayısı 650 bini buluyor"

"Her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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