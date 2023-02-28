Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz." Kaynak: AA / Politika Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Deprem Politika Haberler

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