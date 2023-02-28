Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz."
Kaynak: AA / Politika