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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz."

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Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Deprem Politika Haberler

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