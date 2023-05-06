Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) 837 bin 500 çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut sayısı 141 bin 300,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) 837 bin 500 çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut sayısı 141 bin 300, köy evi sayısı 58 bin 630."