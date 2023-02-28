Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" Kaynak: AA / Politika Recep Tayyip Erdoğan Deprem Politika Haberler

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