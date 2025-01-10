Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi ile tamamlanan Denizli-Aydın Otoyolunun açılışını gerçekleştirmek için Denizli'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresine katılmak ve bir süre önce ulaşıma açılan Denizli - Aydın Otoyolunun resmi açılışını gerçekleştirmek için Denizli'ye geldi. Havayoluyla Çardak Havaalanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından karşılandı. Cuma namazını Çardak Havalimanı mescidinde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, il kongresini gerçekleştirmek üzere Hasan Güngör Kapalı Spor Salonuna hareket etti. - DENİZLİ