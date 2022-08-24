Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve kalkınma yolunda asırlık sıçrama gerçekleştiren ülkemizin bir kez daha yolundan çıkartılmasına, hedeflerinden... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve kalkınma yolunda asırlık sıçrama gerçekleştiren ülkemizin bir kez daha yolundan çıkartılmasına, hedeflerinden uzaklaştırılmasına izin veremeyiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve kalkınma yolunda asırlık sıçrama gerçekleştiren ülkemizin bir kez daha yolundan çıkartılmasına, hedeflerinden uzaklaştırılmasına izin veremeyiz" Politika Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Politika Haberler

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