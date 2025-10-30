Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti (3)

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu" denildi.