Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti (3)

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DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMADEM Parti, kabule ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Dem Parti, kabule ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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