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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
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