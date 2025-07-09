Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değil tarım alanlarımızı, bir karış toprağımızı dahi teslim alacak güç dünya üzerinde henüz mevcut değildir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değil tarım alanlarımızı, bir karış toprağımızı dahi teslim alacak güç dünya üzerinde henüz mevcut değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değil tarım alanlarımızı, bir karış toprağımızı dahi teslim alacak güç dünya üzerinde henüz mevcut değildir. Yeri geldiğinde her şeyden, hatta 'ser'imizden geçeriz ama evelallah Türkiye'yi ve Türk milletini savunmaktan asla vazgeçmeyiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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