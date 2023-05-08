Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerin milletimizle bağımızı koparmak için bizi attıkları o zindan Allah'ın takdiriyle yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu" "Yüz binlerin bizi Pınarhisar Cezaevine yolcu ederken döktüğü gözyaşını hiçbir zaman unutmadık" "Bu takoz ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerin milletimizle bağımızı koparmak için bizi attıkları o zindan Allah'ın takdiriyle yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu"

"Yüz binlerin bizi Pınarhisar Cezaevine yolcu ederken döktüğü gözyaşını hiçbir zaman unutmadık"

"Bu takoz ve sabotaj siyasetine asla teslim olmadık"