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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbecilerin milletimizle bağımızı koparmak için bizi attıkları o zindan Allah'ın takdiriyle yeni bir dönemin başlangıcı,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerin milletimizle bağımızı koparmak için bizi attıkları o zindan Allah'ın takdiriyle yeni bir dönemin başlangıcı,...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerin milletimizle bağımızı koparmak için bizi attıkları o zindan Allah'ın takdiriyle yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu" "Yüz binlerin bizi Pınarhisar Cezaevine yolcu ederken döktüğü gözyaşını hiçbir zaman unutmadık" "Bu takoz ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerin milletimizle bağımızı koparmak için bizi attıkları o zindan Allah'ın takdiriyle yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu"

"Yüz binlerin bizi Pınarhisar Cezaevine yolcu ederken döktüğü gözyaşını hiçbir zaman unutmadık"

"Bu takoz ve sabotaj siyasetine asla teslim olmadık"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Allah Politika Haberler

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