Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde...
AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde edemezsiniz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde edemezsiniz"
AA / Ertuğrul Subaşı - Politika