Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne dikkat çeken yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depreminin yıldönümünde düzenlenen anma etkinliğinde "Buradaki en büyük hayırsever benim" diyen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a "Millet verdi devlet verdi de" diyerek yanıt verdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 kentte yıkıma neden olarak 53 binin üzerinde yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan deprem faciasının 2. yıl dönümünde, "Bir Oluruz" temalı anma töreni düzenlendi.

ERDOĞAN'DAN ZİRAAT BANKASI MÜDÜRÜ'NE YANIT

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar arasında geçen diyalog dikkat çekti.

''Buradaki en büyük hayırsever benim. En çok parayı ben verdim'' diyen Çakar'a Erdoğan, ''Koskoca devlet bankası, bırak sen. Ben verdim deme devlet verdi. Bazen devlet kurumları hava atıyorlar da diyorum ki millet verdi devlet verdi sizler de aracı oldunuz.'' şeklinde cevap verdi.