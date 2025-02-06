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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne dikkat çeken yanıt

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6 Şubat depremlerinin ikinci yılında düzenlenen 'Bir Oluruz' temalı anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Çakar'ın 'Buradaki en büyük hayırsever benim. En çok parayı ben verdim' ifadesine Erdoğan, 'Koskoca devlet bankası, bırak sen. Ben verdim deme devlet verdi" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depreminin yıldönümünde düzenlenen anma etkinliğinde "Buradaki en büyük hayırsever benim" diyen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a "Millet verdi devlet verdi de" diyerek yanıt verdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 kentte yıkıma neden olarak 53 binin üzerinde yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan deprem faciasının 2. yıl dönümünde, "Bir Oluruz" temalı anma töreni düzenlendi.

ERDOĞAN'DAN ZİRAAT BANKASI MÜDÜRÜ'NE YANIT

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar arasında geçen diyalog dikkat çekti.

''Buradaki en büyük hayırsever benim. En çok parayı ben verdim'' diyen Çakar'a Erdoğan, ''Koskoca devlet bankası, bırak sen. Ben verdim deme devlet verdi. Bazen devlet kurumları hava atıyorlar da diyorum ki millet verdi devlet verdi sizler de aracı oldunuz.'' şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne dikkat çeken yanıt
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

liyakatsizlik ornegi ve bu şuan devletin tüm kurumlarında böyle.

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Haber YorumlarıBulent Sahiner:

Parayi biz veriyoruz kendileri övünüyor Çobana Sormuslar Bu Koyunlar kimin diye Milletten Topladim Ama Benim demis

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Sanki babasının evinden getirdi paraları. Devletin bankası

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

babasını parasını veriyor sanki 2 sene kaldı az kaldı

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Haber YorumlarıVEFA:

İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım toplantı yaptık. Haa! Haaa haaa!... Devlet hak getire. Şahsım devletinde işte böyle şahsım Bankası olur!!

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ZATEN ONU YAPTIK BUNU YAPTIK DEDİKLERİ İŞLERİDE BABALARININ PARALARIYLA DEĞİL MİLLETİN VERDİĞİ VERGİLERLE YAPIYORLAR

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Haber Yorumlarıkadirzc:

ben tam o gün gecesinde Adıyaman’a çıkarak giderek kimsenin girmeye cesaret edemediği yere girip 21 yaşında nazım isminde bir kardeşimi kurtardım Allah nasip etti yine de sizin kadar büyük bir fayda sağlayamadım girdiğim o delikte o kadar korkuyordum ki annemi düşünerek kimsenin giremediği size bu büyük yardımlarınızdan dolayı teşekkür eder kimsenin yanaşmadığı 6 tane çıkardığım ölmüş vefat etmiş kardeşlerimiz içinde kokudan yanaşamadıkları o kardeşlerimiz için de kendime utanç dilerim

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Siz verebilecek durumda olsaniz öyle bir törene gigmdip teaş olup gelirdiniz. Aynaya bakın bakalım görüntü hoşunuza gidecek mi? Karşınız da devlet erkânı nin büyükleri var. Yazık.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Resmen rezalet ya.sen cumhurbaşkanının karşısında böyle rezil bir açıklama yap inanılır gibi değil.Sen kimsin ki devletin parasını ben verdim diyorsun

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Haber YorumlarıKaan Kocdag:

Topluluk önündeki konuşmalar, dikkatle planlanmış içerik ve etik kurallar çerçevesinde olmalıdır. Konferans, miting gibi etkinliklerde konuşmacının üslubu, temsil ettiği kurumu da etkiler. Anlık heyecan veya kontrolsüz ifadeler, istenmeyen durumlara yol açabilir. Bu yaşanan olay, konuşmaların önceden planlanmasının önemini bir kez daha göstermiştir. Doğru üslup, mesajın etkisini artırırken, kontrolsüz ifadeler amaca zarar verebilir. Hepimiz insanız, zaman zaman böyle durumlar yaşanabilir.

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