Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: "Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Tarihte hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız"

"Sorun Yunanistan'ın bu oyunun farkında olmaması veya bu oyunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır"

"Filim çekimleri boyunca en çok yorulan, yıpranan, hırpalanan hatta kolu kanadı kırılan figüranlardır. Sahnede onların ismi ve cismi asla gözükmez"

"Şayet yanlışta ısrar ederse bundan sonra gelecek olan da