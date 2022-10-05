Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yücel Yılmaz'a 'Genç Belediye' ödülü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Genç Belediye Ödülü"nü aldı.

Gençliğe yaptığı yatırımları sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 4'üncü ödülünü aldı. Daha önce "Dünyayla Yarışan Şehirler", "Genç Dostu Şehirler", "Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması"nda ödül alan Başkan Yılmaz, son olarak yine 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temasıyla gerçekleştirilen 'Tam Bana Göre Festival'inde "Genç Belediye Ödülü"nü aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Mobil Dijital Gençlik ve Spor TIR"ı projesiyle ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Başkan Yılmaz, "Tiyatrolarıyla, festivalleriyle, konserleriyle, kütüphaneleriyle ve nitelikli buluşma alanlarıyla gençlerimizin şehrin her köşesinde kendilerini geliştirebilecekleri, keyifle vakit geçirebilecekleri imkanları sunmak için gençliğe yönelik yatırımlarımızı sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Gençliğe yönelik hizmetlerin dördüncü kez ödüle değer görülmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Bu ödül Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız 4'üncü ödül oldu, gurur duyuyoruz. Hayallerin ilmek ilmek dokunduğu tarımın, kültürün, sanatın, gençlik ve sporun buluştuğu şehir, Balıkesir Türkiye'nin en büyük gençlik festivali olan Tam Bana Göre Festival Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Genç Belediye Ödülü'nü almaya layık görüldük. Genç odaklı kent vizyonumuz doğrultusunda desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR