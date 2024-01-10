Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: "Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim sürecinde diğer vakitlere göre biraz daha sertleşen rekabeti ülkeyi karıştırmak için kullanmak isteyenler de olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Valiler Buluşması'nda konuştu. 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, Türkiye'nin binlerce yıllık devlet geleneği içinden süzülüp gelen pek çok kurumunu ve teamülünü bugün de yaşatabilen bir ülke olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülki idare teşkilatının bu geleneğin hem sahibi hem uygulayıcısı olarak devlet ve millet hayatında önemli bir konuma sahip olduğunu bildirdi.

Valilik ve kaymakamlık başta olmak üzere yöneticilik görevlerinin mesai saatleriyle sınırlanamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valiler şehirlerinde paşalık eylemekle değil yetim halka babalık etmekle şehrin her bir meselesine sahip çıkıp, çözümüne öncülük yapmakla mükelleftir. Bu bakımdan şehrin yöneticisinin günün 24 saati, yılın 365 günü kapısı da telefonu da gözü de feraseti de hep açık olacaktır. Aksi takdirde şehrinize ve orada yaşayan insanlara hak ettiği hizmetleri veremezsiniz. Mülki idare teşkilatı mensuplarımızla yaptığımız hemen her toplantıda bu beklentiyi dile getirmemizin sebebi, devlet geleneğimizin ve yönetim teamüllerimizin de bize aynı hakikati işaret etmesidir" dedi.

"Hayali olmayanın hedefi de olmaz"

Valilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerektiğinde canımızı feda etmekten çekinmeyeceğimiz vatanımıza aynı hissiyat ve kararlılıkla hizmet vermemiz gerekiyor. 'Yitik, kaybedildiği yerde aranır' derler. Hayali olmayanın hedefi de olmaz. Bin yılı aşkın süredir ilayi kelimetullah yolunda gazadan gazaya mücadeleden mücadeleye koşmuş bir milletin evlatlarıyız. Her ne kadar medeniyetimizin temel kavramlarından ve onların ifade ettiği mana dünyasından mahrum kimi mankurtlar varsa da milletimizin kalbi hala aynı heyecanla atmaktadır. Medeniyet ve hakimiyet konusunda kaybettiğimiz her şeye, geçmişte bizi başkalarından üstün kılan hasletlerimizi canlandırarak yeniden kavuşabiliriz. İlimden ahlaka adaletten gayrete her konuda bu yol haritasını izleyeceğiz" diye konuştu.

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı vazifeleri boyunca hep bu anlayışla hareket ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlarsanız bundan 13 yıl önce milletimizin karşısına 2023 hedefleriyle çıkmıştık. Birileri bu programımızı duyunca kendi akıllarınca bize dudak bükmüştü. Hamdolsun, geceli gündüzlü bir çalışmayla nice badilereler, atlatarak hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. Yıllar yılları kovaladı ve bakınız 2023'ü de bitirdik. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen, hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık" dedi.

Geçtiğimiz yıl aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk asrını geride bırakıp ikinci asrına girildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri vesilesiyle milletimizin önüne yeni bir vizyon daha koyduk. Adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu vizyon bir siyasi parti programı değil, ülkenin topyekun kalkınması, büyümesi, güçlenmesi hedefinin adıdır. Bir başka ifadeyle Türkiye Yüzyılı milletin ve devletin ortak hayalidir, ortak programıdır, ortak projesidir. Hiç şüphesiz Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerimizdeki birinci derece muhatabı siz valilerimiz, kaymakamlarımızsınız" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi en üst lige çıkarmış olsak da geldiğimiz yeri yeterli bulmuyoruz"

21 yılda ülkeye kazandırdıkları kalkınma ve demokrasi atılımları ile eser ve hizmetlerin Türkiye Yüzyılı'nın temeli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlık ihmallerin telafisiyle inşa edilen bu güçlü temel üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı'nı bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras olarak görüyoruz. Bu bakımdan valiler buluşmamızın gündeminin Türkiye Yüzyılı odaklı oluşturulmasından memnuniyet duyuyorum. İnşallah 2024 yılını da hep birlikte gök kubbede bırakacağımız hoş sedaları, insanımızın gönlünden kopup gelen 'Allah razı olsun' duasını, hiçbir dünyevi karşılığa değişmeyen bir anlayışla değerlendireceğiz. Cumhuriyetimizin ilk asrının hangi sıkıntılarla, hangi sancılarla, hangi sarsıntılarla geçtiğini hepimiz de gayet iyi biliyoruz. Her ne kadar hükümetlerimiz döneminde bu eksiklerin çoğunu gidermiş, ülkemizi en üst lige çıkarmış olsak da geldiğimiz yeri yeterli bulmuyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kamuoyuyla ilk defa paylaşırken de ifade etmiştim. Öyle kritik bir eşikteyiz ki, bundan sonra atacağımız adımlarla ya küresel gelişmişlik liginin ön sıralarındaki yerimizi alacağız ya da tekrar geriye düşme riski ile karşı karşıya kalacağız" dedi.

Ülkeyi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla asırlık hedeflere yöneltirken, üstesinden gelinmesi çok zor bir yükün altına girdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış, bir gönül tamir etmemiş, herhangi bir esere ve hizmete imza atmamış olanların rahatlığı hiçbirimizi yanıltmasın. İşimiz gerçekten zor. Siz takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse hemen kirli senaryolar, hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Maalesef ülkemizde bu senaryolarda figüranlık yapmaya hevesli kesimler de hiç eksik olmuyor. Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubat vari müsamerelerin gerisindeki güçleri de, niyeti de, hevesi de gayet iyi biliyoruz. Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inandığımız bu bayat oyunların gayesi, bizi asıl hedeflerimizden Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, inşallah yine başaramayacaklar. Dünyada, bölgemizde ve ülke içinde yaşadığımız zorlu süreçlerin ürünü olan sıkıntıların elbette farkındayız. Milli birlik ve bütünlüğümüzün düşmanı sosyal fay hatlarını bu defa yabancı ve İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin elinde olan mecralarda dolaşıma sokulan yarısı yalan, yarısı yanlış haberlerle ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar"

Küresel ve bölgesel krizlerin ürünü ekonomik dalgalanmaları, insanları hükümetlerinin ötesinde, devletlerine düşman etmenin aracı haline getirmeye çalışıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin elinde olan mecralarda dolaşıma sokulan yarısı yalan, yarısı yanlış haberlerle ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Gençlerimiz başta olmak üzere kimi vatandaşlarımızın zihin ve gönül dünyalarını bulandırarak senaryolarını hayata geçirebilecekleri bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin yaşamış olduğu tüm badirelere rağmen asla taviz vermediği demokratik olgunluğundan rahatsızlık duyanlar, faşizmin en lümpen biçimlerinin güzellemesine giriştiler. Öyle ki, bu uğurda İsrail'in vahşetini, batı dünyasının bu vahşete verdiği desteği yüceltenlere, insanı insan yapan değerleri çiğneyip geçenlere dahi rastlayabiliyoruz. Eskilerin deyimiyle 'kış kışlığını, gavur gavurluğunu elbette yapacaktır.' Bize düşen görev, milletimizi bu hakkaniyet, adalet, ahlak ve insanlık dışı, İslam ve Müslüman düşmanı, Türk ve Türkiye düşmanı tuzaklara karşı uyanık tutmaktır. Sık sık dile getirdiğimiz bir gerçeği burada tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.

Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke olmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz de sadece bu sınırlar içinde yaşananlardan sorumlu bir topluluk değildir. Türkiye'nin de milletimizin de hem etki hem sorumluluk alanı çok geniştir. Bunun hem tarihi ve kültürel geçmişimizden hem de inancımızdan ve fıtratımızdan kaynaklanan sebepleri vardır. Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Asya'nın ortasından güneyine ve doğusuna Afrika'nın kuzeyinden derinliklerine kadar inen geniş bir coğrafyada milyarlarca insanın gözleri ve kalpleri unutmayın, bize dönüktür. Kazandığımız her başarı ve zafer nasıl bu geniş coğrafyanın dört bir yanında yankılanıyorsa, aynı şekilde kayıplarımızın yol açtığı üzüntülerin de kalpleri hüzünlendirdiğinden şüphemiz olmasın. Gören gözler işiten kulaklar, hakkı dile getiren diller ve hakikati teslim edebilen gönüller için bu anlamlı tablo gerçekten çok büyük bir sorumluluk demektir. Türkiye Yüzyılı işte bu bakış açısının hayatın her alanında gerçekleştireceğimiz atılımlarla ete kemiğe büründürülmesi demektir" değerlendirmesini yaptı.

"31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz"

Türkiye'nin 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlandığını ifade eden Erdoğan, valilere seslendi. Erdoğan, "Sizler devletin ve onun başı konumundaki Cumhurbaşkanının illerimizdeki en üst düzey temsilcisi durumundasınız. Bu sıfatla sizlerden ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren her husus gibi, önümüzdeki seçim sürecinde de üstün gayret bekliyorum. Milli iradenin ülke yönetimine yansımasının vasıtası seçimlerin, sağlıklı bir şekilde, huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Her seçim dönemi gibi 31 Mart'ta da milletten alamadıkları desteğin acısını kargaşa ve kaos çıkartarak gizlemek isteyenler olabilecektir. Seçim sürecinde diğer vakitlere göre biraz daha sertleşen rekabeti ülkeyi karıştırmak için kullanmak isteyenler de olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz. Bunu da adayların çalışmalarını hukuki sınırlar içinde rahatça yapabilmelerine yardımcı olarak, her vatandaşımızın seçim günü gönül rahatlığıyla oyunu kullanabilmesini sağlayarak, sandıklardaki oy sayımının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin ederek, sonuçları ilanının ve sonrasındaki işlemlerin sağlıklı olarak işlediğinden emin olarak, velhasıl sürecin baştan sona sorunsuz, sıkıntısız emin bir şekilde yürümesini gözeterek öncelikle sizler yapacaksınız. Adalet teşkilatımız, seçim kurullarımız, emniyet teşkilatımız ve diğer destek birimlerimiz kendi sorumluluk alanlarındaki işleri ifa ederken, sizler de koordinasyonu sağlayacaksınız. Her ihtimali göz önüne alan ve alternatif çözüm yollarını anında devreye sokacak bir yaklaşımla inşallah bu seçimleri de suhuletle tam bir demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğimize ben inanıyorum. Şimdiden sizlere emekleriniz ve çabalarınız için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımızı bu güzel ve içerikli buluşma için tebrik ediyorum. Toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görev yerlerinize döndüğünüzde oralardaki tüm vatandaşlarıma selamlarımı, muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA