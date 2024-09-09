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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024-2025 Eğitim Yılı Dilekleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ülkedeki eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, öğrencilere derslerinde ve öğretmenlere görevlerinde başarı dileklerini iletti. Erdoğan, öğrencileri geleceğin teminatı olarak tanımlayarak, eğitim yılı için iyi temennilerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiası ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve öğretmenlere başarı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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