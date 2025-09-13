Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybeden Başdanışmanı Hamdi Kılıç için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA