Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçak kazasında ölenler için taziye mesajı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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