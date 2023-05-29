Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun."

Paylaşımda, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.