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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun."

Paylaşımda, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Politika

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