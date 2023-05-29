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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin Geleceği İle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin Geleceği İle İlgili Açıklama

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve ülkenin yüzyılın kapısına dayanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bizi yıllarca boğanların korkusu hep, bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye Yüzyılının bir gün gelip kapılarına dayanacağıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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