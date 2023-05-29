Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin Geleceği İle İlgili Açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve ülkenin yüzyılın kapısına dayanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bizi yıllarca boğanların korkusu hep, bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye Yüzyılının bir gün gelip kapılarına dayanacağıdır." - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika