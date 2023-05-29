Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin Geleceği İle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bizi yıllarca boğanların korkusu hep, bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye Yüzyılının bir gün gelip kapılarına dayanacağıdır." - ANKARA

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023