Haberler

Erdoğan'dan TSK Vakfı'na 38. Yıl Kutlaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38'inci yılını tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne savunmamızı millileştiren önemli hamlelere mihmandarlık yapan vakfımıza gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın

Herkes özür beklerken maçtan sonra yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.