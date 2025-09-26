Erdoğan'dan TSK Vakfı'na 38. Yıl Kutlaması
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38'inci yılını tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne savunmamızı millileştiren önemli hamlelere mihmandarlık yapan vakfımıza gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika