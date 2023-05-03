Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Teşekkürler Rize' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün miting düzenlediği memleketi Rize'ye ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitingden fotoğraflara yer verdiği paylaşımında, "Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize. Teşekkürler Rize." ifadelerine yer verdi.

Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Rize'nin üzerini raptiyeyle işaretleyen Erdoğan, miting konuşmasında da "Şu muhteşem katılıma bakın. Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir." ifadelerini kullanmıştı.