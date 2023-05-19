Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütlerine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Geri çekileceğiz.' dediler. Nereden geri çekilecekler? Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Kafaya bak. Benim polisim, benim askerim zannediyor musun sen böyle bir fırsatı bulduğun zaman sana müsaade edecekler." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması"nda konuşan Erdoğan, seçim gecesinin ardından yaşananları vatandaşların da gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsi bir yana, sadece depremzedelerimize yapılan saygısızlık bile bunların kabahathanesini ağzına kadar doldurmaya yeter." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin başına gelen en büyük felaket olan 6 Şubat depremlerinin ardından biz depremzede kardeşlerimiz için geceli gündüzlü çalışırken bunlar ne yaptı? Yürüttükleri küçük çalışmaları büyütüp reklam malzemesi haline getirmek dışında bunlar ne yaptı? Deprem yıkıntıları önünde turistik fotoğraflar çektirmek, milletin acısını umursamadan şov yapmak dışında bunlar ne yaptı? Hadi bir işe yaramamalarını anladık. Hamdolsun, biz tüm kurumlarımızla belediyelerimizle sivil toplum kuruluşlarımızla depremzedelerimizin yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur, olmasa da olur. Peki, seçimden sonra utanmadan, arlanmadan depremzede kardeşlerimize bırakınız siyasete, ahlaka, insanlığa sığmayacak hakaretler etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu. Siz onlara tabi olursanız, kendi deyimleriyle 'Tıpış tıpış gidip oyunuzu verirseniz.' ne ala. Yok, kendi iradenizle farklı bir karar verirseniz, dünyayı başınıza yıkar, etmedik hakaret, yapmadık densizlik bırakmazlar. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş. Gerçi bölücü örgütle, FETÖ'yle, tefecilerle, küresel medyayla emperyalistlerle yol yürüyenlerden başka ne beklenebilir ki?"

"Biz en baştan beri, 'Milletimizin verdiği her kararın başımızın üstünde yeri var.' dedik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar talimatı nereden alıyor; Kandil'den, terör örgütünün şehirdeki uzantılarından. Biz talimatı nereden alıyoruz; Allah'tan ve milletten. Bizim çizgimiz bu. Başka bir tür çizgi, haşa yanımıza yaklaşamaz. Defne'de CHP yüzde 80 oy aldı, biz yüzde 20, daha da düşük olabilir. Ama biz hastaneyi yaptık. Onlara rağmen yaptık ve pazar günü de inşallah açılışını yapacağız. Çünkü biz, kime ne kadar oy çıkmış buna bakmayız. Biz, 'İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır.' hükmü gereği hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milletin, 14 Mayıs'taki iradesiyle hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, hangi takiyeyi yaparlarsa yapsınlar bunların gerçek yüzünü bildiğini ve gördüğünü bir kez daha ispatladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz en baştan beri ne dedik, 'Milletimizin verdiği her kararın başımızın üstünde yeri var.' dedik. Peki, bunlar ne dediler? 'Yıkacağız.' dediler. Neyi yıkacaklar? Bizim ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri yıkacaklar. 'Geri çekileceğiz.' dediler. Nereden geri çekilecekler? Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Kafaya bak. Benim polisim, benim askerim zannediyor musun sen böyle bir fırsatı bulduğun zaman sana müsaade edecekler. Ne polisim ne jandarmam ne askerim sana böyle bir fırsatı Allah'ın izniyle vermez. 'Serbest bırakacağız.' dediler. Kimi serbest bırakacaklar? Cezaevlerindeki PKK'lıları, FETÖ'cüleri, Gezicileri serbest bırakacaklar. Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo. Bu ülke eğer hukuk devletiyse bu ülkede hukuk varsa Allah'ın izniyle bizde işin başında olduğumuz sürece adaletten başka, hukuktan başka hiçbir mekanizma çalışmaz ve en ufak bir adım da atılmaz."

"Siyasette böyle bir yolda olan insan, bu tür gafı yapmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üstelik bununla kalmayıp, devletten attığımız ne kadar terör bağlantılı kişi varsa hepsini geri alacaklarını söylediler. 'Dokunacağız.' dediler. Neye dokunacaklar? Türkiye'nin gururu savunma sanayi projelerine, bu projelerle ülkemizin elde ettiği yüksek teknoloji birikimine dokunacaklar. 'Yakasına yapışacağız.' dediler. Kimin yakasına yapışacaklar? Bu ülkeye ve millete kamuda, siyasette, sivil toplum hizmetinde bulunmuş kim varsa onların yakasına yapışacaklar. 'Borç alacağız.' dediler. Kimden borç alacaklar? Asırlardır bu ülkenin iliğini, kemiğini sömüren, bizim 10 yıl önce tüm ilişkiyi kestiğimiz tefecilerden borç alacaklar. Londra'nın tefecilerinden borç alacaklarmış. Bay bay Kemal, onlar sana tefeci oldukları halde bile delikli kuruş vermezler. Onlar, kime borç vereceklerini de çok iyi bilirler."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İlişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz." dediğine işaret eden Erdoğan, "Ya bir taraftan Rusya'ya saldıracaksın öbür taraftan 'İlişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz.' dedin. Ne dedi Rusya'nın Hükümet Sözcüsü, 'İspat et.' dedi. Buyur. Daha ortada herhangi bir şey yok. 'İspat et.' dedi. Niye? Çünkü siyasette böyle bir yolda olan insan, bu tür gafı yapmaz." diye konuştu.

Erdoğan, Batı'nın bütün ülkeleriyle Amerika'yla, Rusya'yla, Çin'le de görüşebileceklerini, bugüne kadar da hepsiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, hiçbirini dışlamadıklarını söyledi.

Amerika'nın kendilerinden, S-400'leri geri vermelerini istediğini belirten Erdoğan, "Biz dedik ki 'Hayır. Siz bize Patriot vermediniz. Biz savunma ile ilgili olarak bu adımı attık. Vermiş olsaydınız zaten bu yola tevessül etmeyecektik. Vermediniz. Biz de bu yola tevessül ettik.' F-16'larla ilgili, F-35'lerle ilgili biz adam gibi durduk. ve duruşumuzdan taviz vermedik." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023