Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılar açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile birlikte yürütülen yeni iskan projesiyle birkaç yıl içinde 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha dönüşünü temin edeceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Katar'la birlikte yürüttüğümüz yeni bir iskan projesiyle, birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünü temin edeceğiz."
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika