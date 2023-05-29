Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile birlikte yürütülen yeni iskan projesiyle birkaç yıl içinde 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha dönüşünü temin edeceklerini açıkladı.