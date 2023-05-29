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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılar açıklaması

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile birlikte yürütülen yeni iskan projesiyle birkaç yıl içinde 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha dönüşünü temin edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Katar'la birlikte yürüttüğümüz yeni bir iskan projesiyle, birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünü temin edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Katar Politika Haberler

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