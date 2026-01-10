Erdoğan, Fenerbahçe'yi Süper Kupa zaferi için kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa 2025 final maçında Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı tebrik mesajında, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA