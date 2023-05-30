Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi ( SKM)çalışanlarını ziyaret etti. Erdoğan ziyaretinde çalışanlara teşekkür etti ve yerel seçimlere hazırlık yapacaklarını söyledi. Ayrıca Türkiye ezan ve Kur-an- Kerim Okuma birincisi Hamza ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SKM çalışanlarına Teşekkür ziyareti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi ( SKM)çalışanlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde çalışanlara teşekkür etti. Erdoğan," Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, SAS siteminde tüm teşkilatlarımızı rahatlattınız. Bu ilk deneyimimizdi. Bundan sonrasında yerel seçimlerde yeni bir adım daha güçlü olarak atmış olacağız. Ciddi bir tecrübe edindiniz. Gayretleriniz sebebi ile sizlere teşekkür ediyorum. Yerel yönetim seçimlerine şimdiden hazırlıklara başlayacağız. Şimdi eksikleri çıkarıp eksikleri gidermek suretiyle adımları atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ezan ve Kur-an- Kerim Okuma birincisini Hamza ile de telefonda görüştü. Erdoğan,' Gözlerinden öpüyorum. Bana çok dua etmen lazım. Hafız olduğunu öğrendim. Allah tamamına erdirsin" dedi