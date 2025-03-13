Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi partilere, milletvekillerine çağrı: "Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefi çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafeler aldık. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan, on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz. Gelin hep birlikte, Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle iftar programında buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Meclis'in çatısı altında milli iradenin temsilcisi olarak fedakarca görev yapan tüm milletvekillerini selamlayarak sözlerine başladı. "Sizlerin şahsında, milletin emanetini yere düşürmeyen tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte görev yapmış ancak vefat eden milletvekillerini de rahmetle andığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'in neredeyse yarısına gelindiğini belirterek, Ramazan ayının başının rahmet, ortasının mağfiret, sonunun ise cehennem azabından kurtuluş olduğunu hatırlattı, Ramazan ayının, milletimize, tüm Müslümanlara ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003 yılı Mart ayı ile 2014 yılı Ağustos ayı arasında 11 buçuk yıl süreyle milletvekili olarak görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan bağlılığını ifade ederek, "Meclis'te bulunmaktan her zaman şeref ve bahtiyarlık duyduğumu özellikle belirtmek isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a gönülleri buluşturduğu iftar programına vesile olduğu için teşekkür etti. İftarın, 85 milyonun birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin ve kader ortaklığının sembollerinden biri olduğunu belirtti. Erdoğan, "Her zaman söylediğimiz gibi siyaset, özü itibariyle ülkeye ve millete hizmet yarışıdır. Millete hizmet yolu uzun ve meşakkatli bir yoldur. İktidar ve muhalefet fark etmeksizin hepimiz, aziz milletimizin emanetini taşıyan ve iradesini temsil eden hizmetkarlarıyız Bunu ne kadar iyi yapabilirsek milletimizin hayır duasına mazhar oluruz. Ama burada bir eksiğimiz, hatamız, ihmalimiz olursa da bunun hesabını bu dünyada da ebedi alemde de veremeyiz. Dolayısıyla her birimizin millete karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmesi, milletimizden aldığımız yetkiyi üzerine gölge düşürmeden en güzel şekilde taşıması büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

"Muhalefet sırasında oturan milletvekillerinin müspet katkılarına asla kulak tıkamadık"

Demokrasilerde iktidar ve iktidar partisi ne kadar hayati öneme sahipse muhalefetin konumunun da o derece vazgeçilmez olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet yapıcı eleştirileriyle kimi zaman sert de olsa yapıcı uyarılarıyla uygulanabilir çözüm önerileriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Siyasi hayatımızın her döneminde böyle bir anlayışla hareket ettik. Muhalefet sırasında oturan milletvekillerinin müspet katkılarına asla kulak tıkamadık. Haklılık payı olduğu sürece gelen eleştirileri hayırhahlıkla değerlendirdik. Yasama faaliyetlerinde daha iyinin daha güzelin ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı olanı yapmanın gayretinde olduk. Milletimizin siyaset kurumundan beklentilerini çok boyutlu bir bakış açısıyla her sorun alanına yönelik kararlı ve cesur adımlarla karşıladık" dedi.

Aynı tavrı bugün de muhafaza ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde genellikle tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan müşterek bir zeminde buluşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Bilhassa dış politika, güvenlik, ekonomi ve siyasetin demokratik alanının genişletilmesine dair konularda daha fazla bir araya gelelim, uzlaşalım. El bir birliği içinde ülkemize hizmet edelim istiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda meclisteki siyasi partilerimizin de katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat tarihi itibariyle terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik daha suhuletle aşılmış olduk. Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

"Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz"

Gayelerinin ilk günden beri son derece açık olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan askeri, polisi, jandarması, kamu görevlisi ve siviliyle on binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedeflediklerini kaydetti. "Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin, bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz. Bununla birlikte böyle bir ihtimalin her geçen gün güçlenmesinden endişe duyanlar olduğunu, 40 yıllık terör belasının kökünün kurutulmasını, sivil siyasetin zemin kazanmasını istemeyenler olduğunu da çok iyi biliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Aynı zamanda işte bu kirli ellerle de terörden nemalanan kirli odaklarla da yoğun bir mücadele halinde olduklarını" söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu sefer menzil-i maksudumuza kazasız belasız varacağımıza inanıyorum. Parlamento çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerimizin de aynı hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Tüm siyasi partilere ve milletvekillerine çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Emperyalist hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakalım. Kadastro mühendisliği peşinde koşanları kirli planlarıyla birlikte tarihin çöp sepetine beraberce atalım. Destekleriniz için sizlere şimdiden ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Tuttuğunuz oruçların, eda ettiğiniz ibadetlerin, yaptığınız hayır hasenatın yüce Allah katında makbul olmasını diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin tüm mensuplarına, tüm çalışanlarına, tüm personeline Rabbimden kolaylıklar temenni ediyorum" diye konuştu. - ANKARA