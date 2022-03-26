Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Güleş'in ailesine taziye - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Güleş'in ailesine taziye

AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Güleş'in ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'de eğitim alanında meydana gelen silah kazası sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Güleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA / Ferdi Türkten - Politika

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