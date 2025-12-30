Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderek taziye dileklerini iletti.

