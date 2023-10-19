Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Onbaşı Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Güneş'in ailesine bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Politika