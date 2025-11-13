Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'da düşen söndürme uçağında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'da düşen söndürme uçağında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı mesajında, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

