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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA / Politika

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