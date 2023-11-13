Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, şehit polis memuru Baykar'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Baykar, Maltepe ilçesindeki görevi sırasında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.
Kaynak: AA / Politika