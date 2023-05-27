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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçmenlere 'Sandığa gidelim' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçmenlere "Sandığa gidelim" çağrısı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenlere sandığa giderek oy kullanma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenlere sandığa giderek oy kullanma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz. Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Politika

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