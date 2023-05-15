Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminin yarım puandan az bir farkla ikinci tura kaldığını, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyduklarını belirterek, "14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminin yarım puandan az bir farkla ikinci tura kaldığını, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyduklarını belirterek, " 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından dün gerçekleştirilen seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerinin, Türk milletinin basiret ve ferasetiyle demokrasiye yakışır bir şölen havası içinde gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, "Milletimiz, Kandil'den, Pensilvanya'dan, sosyal medya mecralarından ve yabancı dergi kapakları üzerinden yapılan siyaset mühendisliklerine rağmen özgür iradesine sahip çıkmıştır. Sonuçtan bağımsız olarak 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türk milleti olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin 27 milyondan fazla oyla, yüzde 49,51 oy oranıyla kendisine bir kez daha büyük bir teveccüh gösterdiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek şahsına ve ittifaka güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta sandığa giderek özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurt dışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine demokrasiye hayat veren katkıları ve saygıdeğer oyları için teşekkür ediyorum. Türkiye, dün gösterdiği olgunlukla, dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre en yakın rakibimizle aramızdaki 2 buçuk milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır. Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz.

28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. 'Durmak yok, yola devam' diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."