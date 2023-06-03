Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seçim Sonrası Çağrı: 'Kırgınlıkları Bir Tarafa Koyalım'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim dönemindeki kırgınlıkların bir tarafa bırakılması ve barışmanın yolunun bulunması çağrısında bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin yüzyılının inşasına hep birlikte omuz verilmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa barışmanın yolunu bulalım. Hep beraber Türkiye Yüzyılının inşasına omuz verelim."
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika