Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seçim Sonrası Çağrı: 'Kırgınlıkları Bir Tarafa Koyalım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim dönemindeki kırgınlıkların bir tarafa bırakılması ve barışmanın yolunun bulunması çağrısında bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin yüzyılının inşasına hep birlikte omuz verilmesi gerektiğini vurguladı.