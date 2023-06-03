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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seçim Sonrası Çağrı: 'Kırgınlıkları Bir Tarafa Koyalım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seçim Sonrası Çağrı: 'Kırgınlıkları Bir Tarafa Koyalım'

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim dönemindeki kırgınlıkların bir tarafa bırakılması ve barışmanın yolunun bulunması çağrısında bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin yüzyılının inşasına hep birlikte omuz verilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa barışmanın yolunu bulalım. Hep beraber Türkiye Yüzyılının inşasına omuz verelim."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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