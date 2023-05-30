Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hesap uzmanıyım diye övünenler dimyata pirince giderken evlerindeki 40 milletvekilinden de olmuştur. İktidar hırsıyla yapılan yanlış hesaplar bu sefer Bağdat'tan değil sandıktan dönmüştür"

-"Türk ile Kürt'ün, Alevi ile Suni'nin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını bu mübarek topraklar reddetmiştir"

-"Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına beraber getirdik. Kişi başı geliri 3600 dolardan alıp 10650 dolara beraber yükselttik"

-"Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarıları kamu özel sektör dayanışması içinde beraberce yazdık. İnşallah bundan sonra aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz"

-"28 Mayıs gecesini ülkemizle birlikte Afrika'dan Asya'ya Türk cumhuriyetlerine kadar her yerde bayram gecesine çeviren tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum"

-"Sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlam ve sonuçları itibarıyla ülke olarak kader seçimi yaşadığımızın farkındayız"

-"Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir"

-"Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve milleti olmuştur"

-"Sırf farklı tercihlerde bulunduğu için iğrenç hakaretlere uğrayan depremzedelerimiz bu seçimin en büyük kazananıdır"

-"Terör örgütü mensuplarının tehditlerine boyun eğmeyerek sandıklara koşan gurbetçilerimiz bu seçimin kazananıdır"

-"Milletimiz 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı ve cumhurbaşkanlığına yüzde 52,18 oranında oyla şahsımıza vererek istikrar sürsün Türkiye büyüsün demiştir"

-"Ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim. Burada bu hesabı sizlerle de paylaşayım. CHP vekil sayısı 2018'de 146'ydı. 2023'te vekil sayısı 169'a çıktı. Fakat buradan kiralık vekiller verdiler onlar da 40 tane. 40 vekil gidince 129'a vekil sayıları düştü"

-"Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kartı yemiştir"

-"Eski sisteme dönüş önerileri bir kez daha elinin tersiyle itmesi son derece manidardır"

-"Siyaset kurumunun sandıktan çıkan bu iradeyi doğru okuması gerektiğine inanıyorum. Milletin kararını verdiği konularda yeni dayatmalarda bulunmaktan vazgeçilmelidir"

-"Eski sistem tartışmalarını rafa kaldırmalı, sivil siyasetin en büyük kazanımı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuştu.