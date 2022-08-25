Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu. (Utku Şimşek /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Tatlıses Politika Güncel Haberler

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