Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Samsun'da kaza yerinden kaçan otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mutlu'nun ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.