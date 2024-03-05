Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da kaza sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, ailenin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Samsun'da kaza yerinden kaçan otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mutlu'nun ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.